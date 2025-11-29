«Спартак» проиграл впервые при Романове – после побед над ЦСКА и «Локомотивом»
«Спартак» потерпел первое поражение после ухода Деяна Станковича.
«Спартак» проиграл впервые после расставания с Деяном Станковичем.
Команда под руководством Вадима Романова уступила в 17-м туре Мир РПЛ «Балтике» (0:1), игравшей в меньшинстве большую часть матча.
В предыдущих двух матчах после ухода Станковича у «Спартака» были победы над «Локомотивом» (3:2) и ЦСКА (1:0).
6 декабря красно-белые встретятся с «Динамо».
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости