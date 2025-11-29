«Спартак» проиграл впервые при Романове – после побед над ЦСКА и «Локомотивом»

«Спартак» потерпел первое поражение после ухода Деяна Станковича.

«Спартак » проиграл впервые после расставания с Деяном Станковичем.

Команда под руководством Вадима Романова уступила в 17-м туре Мир РПЛ «Балтике» (0:1), игравшей в меньшинстве большую часть матча.

В предыдущих двух матчах после ухода Станковича у «Спартака» были победы над «Локомотивом» (3:2) и ЦСКА (1:0).

6 декабря красно-белые встретятся с «Динамо».