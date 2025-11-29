Большунов толкнул Бакурова после 1/2 финала спринта на Кубке России в Кировске – тот упал и потом хромал
Большунов толкнул Бакурова после 1/2 финала спринта на Кубке России в Кировске.
Александр Большунов толкнул Александра Бакурова после 1/2 финала конькового спринта на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.
Бакуров финишировал в забеге четвертым, Большунов, допустивший падение, – шестым.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров упал, позднее он заметно хромал.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
