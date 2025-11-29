«Ювентус» обыграл «Кальяри» – 2:1. Йылдыз сделал дубль

«Ювентус» победил «Кальяри».

«Ювентус » обыграл «Кальяри » (2:1) в 13-м туре Серии А.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Себастьяно Эспозито забил на 26-й, Кенан Йылдыз – на 27-й. В конце первого тайма Йылдыз сделал дубль.

