«Ювентус» обыграл «Кальяри» – 2:1. Йылдыз сделал дубль

«Ювентус» обыграл «Кальяри» (2:1) в 13-м туре Серии А.
Матч проходил на «Альянц Стэдиум».
Себастьяно Эспозито забил на 26-й, Кенан Йылдыз – на 27-й. В конце первого тайма Йылдыз сделал дубль.
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 17:00, Альянц Стэдиум
