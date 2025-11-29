Яна Батыршина: «Не считаю нужным, что мужчина должен еще платить зарплату жене. Он автоматически обеспечивает жену полностью»

Батыршина: муж должен обеспечивать жену и детей, я так воспитана.

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о «зарплате жены» – договоренности между супругами, согласно которой муж выделяет жене фиксированные деньги.

– У меня в голове не укладывается. По моему мнению, мужчина обеспечивает семью, соответственно, он и обеспечивает свою жену и своих детей. Я так воспитана. Это такое советское воспитание, что зарплата женщины – это зарплата только женщины, на ее нужды, которые она хочет – она тратит. А зарплата мужчины уходит на обеспечение семьи, детей и так далее. Женщина, если хочет, может тоже что-то добавить в общую копилку, но конкретно в нашей семье такого никогда не было.

Мужчина – это добытчик, мужчина зарабатывает больше, и мужчина вкладывает в семью полностью. Бывают, конечно, незапланированные покупки, но для меня это в порядке вещей, приемлемо. Поэтому не считаю нужным, что мужчина должен еще платить зарплату жене. У меня это в голове не укладывается, потому что он автоматически обеспечивает жену полностью. Зачем еще платить зарплату?

– Возможно, чтобы женщина не стремилась как можно скорее устроиться на работу, а полностью посвящала себя семье.

– Если жена не работает, тем более мужчина выделяет какую-то сумму, обычно это общий счет. И женщина может тратить с этого общего счета на свои какие-то нужды. Зарплаты жены – что-то новое, для меня непонятное, и явно пришедшее откуда-то. Вряд ли это у нас все придумано. Не то чтобы я против женщин, я сама мама троих детей, и быт на мне полностью, но у меня в семье другая ситуация.

У кого-то вообще раздельный бюджет, и у женщины действительно может быть маленькая зарплата. Или она не работает, и ей выделяет муж какую-то маленькую сумму, ей не хватает.

Какую сумму может составлять такая зарплата? Не знаю. У каждого разные запросы и потребности. Я вообще не понимаю этого, что мужчина выплачивает зарплату, поэтому я даже не знаю, какая она должна быть. Если кто-то скажет, что он за, будут принимать решение и голосовать. Это все зависит от зарплаты мужа. Какой-то процент он выделяет. Но это уже внутри семьи должны договориться тогда, если мужчина так решил. Навряд ли это все будет на законодательном уровне принято.

– Называется сумма от 35 до 50 тысяч рублей. Это адекватная оценка обязанностям, которые женщина выполняет по дому?

– Все зависит от зарплаты мужа. Бывают разные семьи. Если мужчина получает всего 50 тысяч рублей... Такие зарплаты бывают. Как он может платить 50 тысяч рублей, всю зарплату отдавать жене? Так не бывает. Здесь все зависит от внутренних договоренностей внутри семьи. Если муж пойдет на это, а жена согласится.

Я могу сказать по отношению к конкретно нашей семье, что такое невозможно, потому что у нас автоматически муж обеспечивает семью. Это в порядке вещей. Это такое воспитание, здесь по-другому не может быть. Не может быть каких-то раздельных счетов. В нашей семье такого не бывает. Поэтому то, что вы говорите, у меня не в голове не укладывается, – сказала Батыршина.