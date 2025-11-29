Матч окончен
💣 «Балтика» победила «Спартак», час играя в меньшинстве – 1:0! Манелова и Талалаева удалили, Титков забил победный гол
«Спартак» проиграл «Балтике».
«Спартак» в гостях уступил «Балтике» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростех Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 30-й минуте. На 33-й был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Николай Титков забил на 60-й.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 16:30, Ростех Арена
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости