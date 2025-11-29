💣 «Балтика» победила «Спартак», час играя в меньшинстве – 1:0! Манелова и Талалаева удалили, Титков забил победный гол

«Спартак» проиграл «Балтике».

«Спартак » в гостях уступил «Балтике» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 30-й минуте. На 33-й был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Николай Титков забил на 60-й.

