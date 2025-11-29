  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 💣 «Балтика» победила «Спартак», час играя в меньшинстве – 1:0! Манелова и Талалаева удалили, Титков забил победный гол
614

💣 «Балтика» победила «Спартак», час играя в меньшинстве – 1:0! Манелова и Талалаева удалили, Титков забил победный гол

«Спартак» проиграл «Балтике».

«Спартак» в гостях уступил «Балтике» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ираклий Манелов получил прямую красную карточку на 30-й минуте. На 33-й был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Николай Титков забил на 60-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 16:30, Ростех Арена
Балтика
Завершен
1 - 0
Спартак
Матч окончен
Беликов   Гассама
90’
+3’
Мендель
87’
76’
Денисов
75’
Литвинов   Заболотный
Оффор
67’
Титков   Пряхин
66’
И. Петров   Мендель
66’
Бевеев   Чивич
66’
  Титков
60’
48’
Джику
2тайм
Перерыв
Хиль   Оффор
38’
Талалаев
33’
Манелов
30’
Балтика
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Титков, Манелов, Хиль
Запасные: Пряхин, Ковач, Оффор, Чивич, Ковалев, Мурид, Любаков, Мендель, Кукушкин, Гассама, Обонин, Поспелов
1тайм
Спартак:
Максименко, Дмитриев, Джику, Ву, Денисов, Барко, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари
Запасные: Помазун, Самошников, Гузиев, Массалыга, Довбня, Рябчук, Зобнин, Мартинс Перейра, Заболотный, Гарсия, Хлусевич
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25310 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoАндрей Талалаев
logoИраклий Манелов
logoНиколай Титков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 0:1 – Баэна забил на 19-й, убежав один на один из центрального круга. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
19 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
30 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
30 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
30 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
31 минуту назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
45 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
59 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
25 секунд назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
15 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
27 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
30 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
35 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
55 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09