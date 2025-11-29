Головин сделал первый ассист в 2025-м – на Минамино в матче с «ПСЖ». У хавбека «Монако» 2+1 в сезоне за клуб
Головин сделал ассист в матче с «ПСЖ».
Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу на Такуми Минамино на 68-й минуте матча с «ПСЖ» в 14-м туре Лиги 1 (1:0, второй тайм).
Это первая результативная передача россиянина в текущем сезоне и в 2025 году. Также в этом сезоне на его счету 2 гола за клуб – дубль с «Нантом» (5:3) в чемпионате Франции.
Статистика Александра – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
