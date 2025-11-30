Романьоли попал в локоть Павловичу, боровшемуся с Марушичем в штрафной на 95-й, – судья решил не ставить пенальти из-за фола на защитнике «Милана». Аллегри получил красную за споры

Аллегри получил красную за споры с судьей насчет пенальти.

«Милан» избежал назначения пенальти в его ворота в конце игры 13-го тура Серии А.

В добавленное ко второму тайму время защитник «Лацио» Алессио Романьоли пробил по воротам «россонери» после углового и попал в локоть Страхине Павловичу, находившемуся рядом с ним и боровшимся за позицию с Адамом Марушичем.

Главный судья Джузеппе Коллу, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, решил не назначать одиннадцатиметровый. Рефери посчитал, что Марушич нарушал правила на Павловиче.

Перед просмотром повтора арбитр удалил главного тренера «россонери» Массимилиано Аллегри, недовольного происходящим. Покидая поле, 58-летний специалист успел поссориться с членом тренерского штаба «Лацио».

«Милан» выиграл матч со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»