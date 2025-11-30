  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романьоли попал в локоть Павловичу, боровшемуся с Марушичем в штрафной на 95-й, – судья решил не ставить пенальти из-за фола на защитнике «Милана». Аллегри получил красную за споры
Фото
35

Романьоли попал в локоть Павловичу, боровшемуся с Марушичем в штрафной на 95-й, – судья решил не ставить пенальти из-за фола на защитнике «Милана». Аллегри получил красную за споры

Аллегри получил красную за споры с судьей насчет пенальти.

«Милан» избежал назначения пенальти в его ворота в конце игры 13-го тура Серии А.

В добавленное ко второму тайму время защитник «Лацио» Алессио Романьоли пробил по воротам «россонери» после углового и попал в локоть Страхине Павловичу, находившемуся рядом с ним и боровшимся за позицию с Адамом Марушичем.

Главный судья Джузеппе Коллу, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, решил не назначать одиннадцатиметровый. Рефери посчитал, что Марушич нарушал правила на Павловиче.

Перед просмотром повтора арбитр удалил главного тренера «россонери» Массимилиано Аллегри, недовольного происходящим. Покидая поле, 58-летний специалист успел поссориться с членом тренерского штаба «Лацио».

«Милан» выиграл матч со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25283 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
дисквалификации
logoсерия А Италия
logoАдам Марушич
logoМассимилиано Аллегри
logoСтрахиня Павлович
logoсудьи
logoЛацио
logoАлессио Романьоли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Болонья» дома проиграла «Кремонезе»
вчера, 19:45
«Милан» дома обыграл «Лацио» – 1:0. Леау забил, гостям не дали пенальти в концовке
29 ноября, 21:51
«В следующий раз я тебе палец оторву». Леау жаловался судье, что Ачерби дернул его за волосы в дерби – защитник «Интера» пригрозил вингеру «Милана», когда он указал на него пальцем
27 ноября, 13:13
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 0:1 – Баэна забил на 19-й, убежав один на один из центрального круга. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
15 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
26 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
26 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
26 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
27 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
41 минуту назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
55 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
56 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
11 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
23 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
26 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
31 минуту назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
51 минуту назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19