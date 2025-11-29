Камара в подкате влетел шипами в голень Шевалье – судья ограничился желтой хавбеку «Монако». Вратарь «ПСЖ» прокомментировал: «Моя карьера могла пойти под откос. Мне повезло»
Ламин Камара чуть не нанес серьезную травму Люке Шевалье.
Полузащитник «Монако» Ламин Камара совершил грубый подкат против вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в матче 14-го тура Лиги 1 (1:0).
На 12-й минуте Камара активно пошел в прессинг и на скорости влетел шипами в голень Шевалье. Арбитр Клеман Тюрпен показал игроку «Монако» желтую карточку, ВАР не вмешался. Шевалье смог встать и продолжить встречу.
«По поводу моего голеностопа. Слушайте, думаю, все это видели. Думаю, сегодня моя карьера могла пойти под откос, и мне очень повезло.
Я не зацикливался на этом, эпизод прошел. Но считаю, что иногда есть действия, которых нужно избегать. Сегодня я просто знаю, что мне очень повезло и что я смогу продолжать играть в футбол каждую неделю», – сказал Шевалье.
Фото: rmcsport.bfmtv.com
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости