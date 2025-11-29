  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Камара в подкате влетел шипами в голень Шевалье – судья ограничился желтой хавбеку «Монако». Вратарь «ПСЖ» прокомментировал: «Моя карьера могла пойти под откос. Мне повезло»
Фото
13

Камара в подкате влетел шипами в голень Шевалье – судья ограничился желтой хавбеку «Монако». Вратарь «ПСЖ» прокомментировал: «Моя карьера могла пойти под откос. Мне повезло»

Ламин Камара чуть не нанес серьезную травму Люке Шевалье.

Полузащитник «Монако» Ламин Камара совершил грубый подкат против вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в матче 14-го тура Лиги 1 (1:0). 

На 12-й минуте Камара активно пошел в прессинг и на скорости влетел шипами в голень Шевалье. Арбитр Клеман Тюрпен показал игроку «Монако» желтую карточку, ВАР не вмешался. Шевалье смог встать и продолжить встречу. 

«По поводу моего голеностопа. Слушайте, думаю, все это видели. Думаю, сегодня моя карьера могла пойти под откос, и мне очень повезло.

Я не зацикливался на этом, эпизод прошел. Но считаю, что иногда есть действия, которых нужно избегать. Сегодня я просто знаю, что мне очень повезло и что я смогу продолжать играть в футбол каждую неделю», – сказал Шевалье. 

Фото: rmcsport.bfmtv.com

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25213 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Клеман Тюрпен
logoМонако
logoЛамин Камара
logoлига 1 Франция
logoсудьи
logoПСЖ
logoЛюка Шевалье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». Ямаль, Альварес, Рафинья и Симеоне играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
7 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
7 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
7 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
8 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
22 минуты назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
36 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
37 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
39 минут назад
Бубнов о Мостовом: «Самый талантливый, кому не дают работать. Симонян и Романцев говорили, что он вот такой тренер, – че, попрешь против них? Но вся страна уверена, что Царь провалится»
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
7 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
12 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил 100-й гол в АПЛ. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
32 минуты назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
58 минут назад
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19
«Зенит» в Лиге 1 точно мог бы оказаться в первой десятке». Форвард «Рубина» Сиве о шансах петербуржцев в чемпионате Франции
сегодня, 17:55