«Барселоне» исполнилось 126 лет: «Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️»

«Барселона» отмечает 126-летие.

«Барселона » поделилась публикацией по случаю 126-летней годовщины клуба. «Блауграна» была основана 29 ноября 1899 года.

«Со 126-летием, «Барса»! 🎂

Много лет, полных ярких впечатлений, много забитых голов 🎶.

Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️», – говорится в сообщении каталонского клуба.

Изображение: x.com/FCBarcelona