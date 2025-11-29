«Барселоне» исполнилось 126 лет: «Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️»
«Барселона» отмечает 126-летие.
«Барселона» поделилась публикацией по случаю 126-летней годовщины клуба. «Блауграна» была основана 29 ноября 1899 года.
«Со 126-летием, «Барса»! 🎂
Много лет, полных ярких впечатлений, много забитых голов 🎶.
Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️», – говорится в сообщении каталонского клуба.
Изображение: x.com/FCBarcelona
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
