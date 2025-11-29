Фото
«Барселоне» исполнилось 126 лет: «Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️»

«Барселона» отмечает 126-летие.

«Барселона» поделилась публикацией по случаю 126-летней годовщины клуба. «Блауграна» была основана 29 ноября 1899 года.

«Со 126-летием, «Барса»! 🎂

Много лет, полных ярких впечатлений, много забитых голов 🎶.

Одни цвета, одна эмблема, одна история 💙❤️», – говорится в сообщении каталонского клуба.

Изображение: x.com/FCBarcelona

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25316 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
