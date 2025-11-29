  • Спортс
«Нести чепуху – стиль «Ред Булл». Ландо Норрис о том, что Ферстаппен «с легкостью» выиграл бы титул в «Макларене»

Норрис назвал чепухой слова Ферстаппена о досрочном титуле в «Макларене».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на высказывание Макса Ферстаппена: гонщик «Ред Булл» убежден, что «с легкостью» выиграл бы титул в составе британской команды за несколько этапов до конца сезона.

«Это стиль «Ред Булл» – вести себя агрессивно, часто нести всякую чепуху.

Все зависит от того, хочешь ли ты слушать подобное или говорить о таких вещах. Конечно, это здорово, однако нам необходимо работать как команда, сохранять спокойствие и сосредоточенность.

Может, у него бы и получилось [выиграть титул досрочно], но пока он это не сделал и продолжает бороться.

Если откровенно, Макс может говорить, что хочет. Он в некотором смысле заслужил это право, выиграл четыре титула. Я очень его уважаю, такие результаты дорогого стоят. Он достиг того, о чем обычно и не мечтают.

Поэтому Макс хорошо понимает многие вещи, однако также есть немало тем, в которых он не особо разбирается», – сказал лидер «Формулы-1» на Гран-при Катара.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
