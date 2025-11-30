«Ахмат» обыграл «Динамо» – 2:1! Ндонг забил с пенальти на 84-й в Грозном

«Динамо» уступило «Ахмату».

«Динамо » в гостях проиграло «Ахмату » (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Муми Нгамале открыл счет на 26-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 48-й. На 84-й защитник хозяев Усман Ндонг реализовал пенальти – этот гол стал победным.

