130

«Ахмат» обыграл «Динамо» – 2:1! Ндонг забил с пенальти на 84-й в Грозном

«Динамо» уступило «Ахмату».

«Динамо» в гостях проиграло «Ахмату» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Муми Нгамале открыл счет на 26-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 48-й. На 84-й защитник хозяев Усман Ндонг реализовал пенальти – этот гол стал победным.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 13:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 1
Динамо
Матч окончен
Ульянов
90’
+8’
Мелкадзе   Жемалетдинов
90’
+4’
90’
+3’
Диас   Маухуб
90’
+3’
Сергеев
Гадио
87’
  Ндонг
84’
Самородов   Мансилья
81’
Ибишев   Гадио
81’
79’
Фернандес   Глебов
70’
Гусев
67’
Нгамале   Сергеев
  Мелкадзе
47’
Келиану   Тодорович
46’
46’
Бабаев   Гладышев
2тайм
Перерыв
26’
  Нгамале
17’
Фернандес
Ибишев
10’
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Ндонг, Заре, Касинтура, Исмаэл, Келиану, Садулаев, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Гадио, Якуев, Жемалетдинов, Конате, Магомедов, Гаибов, Гаджиев, Мансилья, Шелия, Сидоров, Тодорович, Уциев
1тайм
Динамо:
Лунев, Фернандес, Маричаль, Осипенко, Зайдензаль, Диас, Бителло, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Нгамале
Запасные: Расулов, Касерес, Скопинцев, Лещук, Окишор, Сергеев, Глебов, Макаров, Маринкин, Гладышев, Кудравец, Маухуб
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25363 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
онлайны
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoМуми Нгамале
logoГеоргий Мелкадзе
logoУсман Ндонг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
14 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
44 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
44 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
44 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
45 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
59 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
2 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
14 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
29 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
41 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
44 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
49 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35