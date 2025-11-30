Матч окончен
«Ахмат» обыграл «Динамо» – 2:1! Ндонг забил с пенальти на 84-й в Грозном
«Динамо» уступило «Ахмату».
«Динамо» в гостях проиграло «Ахмату» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ахмат-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Муми Нгамале открыл счет на 26-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 48-й. На 84-й защитник хозяев Усман Ндонг реализовал пенальти – этот гол стал победным.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 13:30, Ахмат-Арена
