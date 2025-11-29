Дзюба забил 245-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился в игре с «Пари НН»

Артем Дзюба забил 245-й гол в карьере.

Артем Дзюба обновил рекорд по голам.

Нападающий «Акрона » забил на 57-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ с «Пари НН » (1:2, второй тайм).

Кристиян Бистрович с фланга прострелил в центр штрафной. Артем принял мяч спиной к воротам, развернулся и пробил под перекладину.

37-летний Дзюба обновил рекорд российского футбола по голам, которым он владеет с марта этого года.

В 15 матчах текущего сезона у Артема 5 мячей. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.