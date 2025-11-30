«Ростов» уступил «Локомотиву» – 1:3! Забили Баринов, Вахания, Комличенко, Ньямси, Миронов не реализовал пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов».

«Локомотив » в гостях победил «Ростов» (3:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дмитрий Баринов открыл счет уже на третьей минуте. Илья Вахания сравнял на 20-й. Николай Комличенко забил с пенальти на 41-й.

На 78-й защитник Жерзино Ньямси забил третий гол москвичей. В добавленное ко второму тайму время хавбек хозяев Алексей Миронов не реализовал пенальти.

