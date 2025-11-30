Матч окончен
«Ростов» уступил «Локомотиву» – 1:3! Забили Баринов, Вахания, Комличенко, Ньямси, Миронов не реализовал пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов».
«Локомотив» в гостях победил «Ростов» (3:1) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростов Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Дмитрий Баринов открыл счет уже на третьей минуте. Илья Вахания сравнял на 20-й. Николай Комличенко забил с пенальти на 41-й.
На 78-й защитник Жерзино Ньямси забил третий гол москвичей. В добавленное ко второму тайму время хавбек хозяев Алексей Миронов не реализовал пенальти.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 13:30, Ростов Арена
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости