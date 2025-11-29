Фарке считает, что Доннарумма симулировал травму, когда «Лидс» превосходил «Сити»: «Все же понимают, почему он упал? Надо подумать, как с этим справляться, как воспитывать игроков»

Фарке обвинил Доннарумму в симулировании травмы .

Главный тренер «Лидса » Даниэль Фарке после поражения от «Ман Сити » (2:3) призвал футбольных властей обратить внимание на проблему симуляций травм игроками во время матчей.

Во втором тайме игры главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола смог провести короткий разговор со своими игроками, пока вратарь Джанлуиджи Доннарумма получал медицинскую помощь.

Пауза в матче возникла на 58-й минуте: в тот момент, когда «Лидс» перехватил инициативу в матче и отыграл один мяч.

«Все же понимают, почему он упал, верно? Это не что-то, о чем нельзя говорить. Наоборот – можно говорить об этом открыто. Можете спросить мое мнение, почему он упал. Все было очевидно.

Это в рамках правил. Это умно. Нравится ли мне это, соответствует ли это принципам фэйр-плей, должно ли так быть – оставлю при себе.

Я оставлю это инстанциям – пусть они ищут решение. Это все в рамках правил. Я спросил у четвертого арбитра в тот момент: «Вы хотите что-то сделать?» Он сказал: «Нет, у нас связаны руки. Мы ничего не можем сделать».

Мы знаем, что такое случается, но если мы не воспитываем наших игроков в духе фэйр-плей, спортивного поведения, а просто стараемся извлечь выгоду, находя лазейки в правилах, если можно даже симулировать травму ради дополнительной установки от тренера – лично мне это не нравится.

Если это в рамках правил, я не могу жаловаться. Но нам стоит подумать, как с этим справляться и как воспитывать игроков», – сказал Фарке.