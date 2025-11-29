Гусев о Карпине в «Динамо»: «Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а в других командах не получается. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло»
Ролан Гусев: Карпин делал все возможное в «Динамо», но не пошло.
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался об отношениях с Валерием Карпиным. 48-летний специалист на данный момент возглавляет команду после отставки Карпина.
– Общаетесь с Карпиным после его отставки?
– Он поздравлял нас после победы над «Махачкалой». У нас сохранились хорошие отношения.
Такая тренерская доля – то, что работает в одной команде, в другой не работает. Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а приходит в другие команды – не получается.
У нас нормальные отношения. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло, – сказал Гусев.
