Гусев о Карпине в «Динамо»: «Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а в других командах не получается. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло»

Ролан Гусев: Карпин делал все возможное в «Динамо», но не пошло.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо » Ролан Гусев высказался об отношениях с Валерием Карпиным . 48-летний специалист на данный момент возглавляет команду после отставки Карпина.

– Общаетесь с Карпиным после его отставки?

– Он поздравлял нас после победы над «Махачкалой ». У нас сохранились хорошие отношения.

Такая тренерская доля – то, что работает в одной команде, в другой не работает. Это как с Моуриньо – с «Порту» и «Интером » выигрывал, а приходит в другие команды – не получается.

У нас нормальные отношения. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло, – сказал Гусев.

