«Балтика» осталась в меньшинстве в 1-м тайме против «Спартака» – Манелов получил прямую красную за удар шипами в голень Литвинову
«Балтика» осталась вдесятером против «Спартака».
Главный судья Кирилл Левников показал прямую красную карточку полузащитнику «Балтики» Ираклию Манелову за удар прямой ногой в голень Руслану Литвинову из «Спартака».
Эпизод произошел на 30-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
