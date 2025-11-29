«Ман Сити» едва не упустил победу над «Лидсом», но выиграл – 3:2. Фоден забил на 1-й и 91-й

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс».

«Манчестер Сити » одолел «Лидс » (3:2) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 1-й минуте счет открыл Фил Фоден, Йошко Гвардиол забил на 25-й.

Доминик Калверт-Льюин отыграл один мяч на 49-й, Лукас Нмеча сравнял на 68-й. Фоден сделал дубль на 91-й.

