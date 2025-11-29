«Ман Сити» едва не упустил победу над «Лидсом», но выиграл – 3:2. Фоден забил на 1-й и 91-й

  • Спортс
51

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс».

«Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 1-й минуте счет открыл Фил Фоден, Йошко Гвардиол забил на 25-й. 

Доминик Калверт-Льюин отыграл один мяч на 49-й, Лукас Нмеча сравнял на 68-й. Фоден сделал дубль на 91-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
3 - 2
Лидс
Матч окончен
Доку   Стоунз
90’
+6’
90’
+2’
Танака   Ааронсон
  Фоден
90’
+1’
Бернарду Силва   Мармуш
89’
Доннарумма
87’
82’
Нмеча   Окафор
Рейндерс   Шерки
75’
69’
Джастин   Гудмундссон
68’
  Нмеча
68’
Нмеча
Гвардиол
66’
58’
Родон
Бернарду Силва
57’
Матеуш Нунеш
55’
49’
  Калверт-Льюин
46’
Джеймс   Калверт-Льюин
46’
Ньонто   Бийол
2тайм
Перерыв
  Гвардиол
25’
  Фоден
1’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Фоден, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Траффорд, Хусанов, Льюис, Шерки, Аке, Мармуш, Стоунз, Аит-Нури, Савиньо
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Джастин, Стрейк, Родон, Богл, Груев, Ампаду, Танака, Ньонто, Джеймс, Нмеча
Запасные: Ааронсон, Окафор, Гудмундссон, Пиру, Калверт-Льюин, Харрисон, Бийол, Мелье, Байрэм
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛидс
онлайны
logoФилип Фоден
logoЙошко Гвардиол
logoДоминик Калверт-Льюин
logoЛукас Нмеча
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
