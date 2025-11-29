Матч окончен
«Ман Сити» едва не упустил победу над «Лидсом», но выиграл – 3:2. Фоден забил на 1-й и 91-й
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс».
«Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2) в 13-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Этихад».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 1-й минуте счет открыл Фил Фоден, Йошко Гвардиол забил на 25-й.
Доминик Калверт-Льюин отыграл один мяч на 49-й, Лукас Нмеча сравнял на 68-й. Фоден сделал дубль на 91-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 15:00, Этихад
Завершен
3 - 2
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
