Матч окончен
«Милан» дома обыграл «Лацио» – 1:0. Леау забил, гостям не дали пенальти в концовке
«Милан» дома победил «Лацио».
«Милан» обыграл «Лацио» (1:0) в рамках 13-го тура Серии А.
Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рафаэл Леау открыл счет на 52-й минуте. В добавленное ко второму тайму время арбитр Джузеппе Коллу не дал пенальти в пользу «Лацио» за попадание мяча в руку Страхине Павловичу, несмотря на консультацию с ВАР.
Серия А Италия. 13 тур
29 ноября 19:45, Сан-Сиро
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости