«Милан» дома обыграл «Лацио» – 1:0. Леау забил, гостям не дали пенальти в концовке

«Милан» дома победил «Лацио».

«Милан » обыграл «Лацио » (1:0) в рамках 13-го тура Серии А.

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рафаэл Леау открыл счет на 52-й минуте. В добавленное ко второму тайму время арбитр Джузеппе Коллу не дал пенальти в пользу «Лацио» за попадание мяча в руку Страхине Павловичу, несмотря на консультацию с ВАР.

