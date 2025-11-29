⚡ Кубок мира. Эстафета. Сборная Норвегии победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
29 ноября на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Норвегии.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Эстафета
1. Норвегия (Мартин Ульдал, Исак Фрей, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:11.10,1 (1+10)
2. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) – 15,3 (3+11)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 24,7 (3+14)
4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат, Филипп Хорн) – 55,7 (0+9)
5. США (Пол Шоммер, Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти) – 1.25,0 (2+14)
6. Италия (Патрик Браунхофер, Лукас Хофер, Дидье Бьоназ, Томмазо Джакомель) – 1.55,4 (3+10)
7. Чехия (Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Якуб Штвртецки, Микулаш Карлик) – 2.09,0 (3+11)
8. Швейцария (Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Джеймс Пакаль, Йоша Буркхальтер) – 2.36,4 (0+17)
9. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный) – 3.22,7 (3+13)
10. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко) – 3.22,7 (2+12)