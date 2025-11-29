164

⚡ Кубок мира. Эстафета. Сборная Норвегии победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону.

29 ноября на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Норвегии.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Мартин Ульдал, Исак Фрей, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:11.10,1 (1+10)

2. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) – 15,3 (3+11)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 24,7 (3+14)

4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат, Филипп Хорн) – 55,7 (0+9)

5. США (Пол Шоммер, Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти) – 1.25,0 (2+14)

6. Италия (Патрик Браунхофер, Лукас Хофер, Дидье Бьоназ, Томмазо Джакомель) – 1.55,4 (3+10)

7. Чехия (Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Якуб Штвртецки, Микулаш Карлик) – 2.09,0 (3+11)

8. Швейцария (Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Джеймс Пакаль, Йоша Буркхальтер) – 2.36,4 (0+17)

9. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный) – 3.22,7 (3+13)

10. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко) – 3.22,7 (2+12) 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
