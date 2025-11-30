Матч окончен
«Интер» обыграл «Пизу» (2:0) – Лаутаро сделал дубль во втором тайме. Команда Киву победила после двух поражений
«Интер» обыграл «Пизу».
«Интер» в гостях победил «Пизу» (2:0) в 13-м туре Серии А.
Матч проходил на «Арене Гарибальди».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 69-й минуте счет открыл форвард и капитан миланцев Лаутаро Мартинес. На 83-й аргентинце сделал дубль.
«Интер» под руководством Кристиана Киву одержал победу после поражений от «Милана» (0:1) и «Атлетико» (1:2).
Серия А Италия. 13 тур
30 ноября 14:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
