«Интер» обыграл «Пизу» (2:0) – Лаутаро сделал дубль во втором тайме. Команда Киву победила после двух поражений

«Интер» обыграл «Пизу».

«Интер » в гостях победил «Пизу» (2:0) в 13-м туре Серии А.

Матч проходил на «Арене Гарибальди».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 69-й минуте счет открыл форвард и капитан миланцев Лаутаро Мартинес . На 83-й аргентинце сделал дубль.

«Интер» под руководством Кристиана Киву одержал победу после поражений от «Милана» (0:1) и «Атлетико» (1:2).

