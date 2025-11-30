  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» обыграл «Пизу» (2:0) – Лаутаро сделал дубль во втором тайме. Команда Киву победила после двух поражений
21

«Интер» обыграл «Пизу» (2:0) – Лаутаро сделал дубль во втором тайме. Команда Киву победила после двух поражений

«Интер» обыграл «Пизу».

«Интер» в гостях победил «Пизу» (2:0) в 13-м туре Серии А.

Матч проходил на «Арене Гарибальди».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 69-й минуте счет открыл форвард и капитан миланцев Лаутаро Мартинес. На 83-й аргентинце сделал дубль.

«Интер» под руководством Кристиана Киву одержал победу после поражений от «Милана» (0:1) и «Атлетико» (1:2).

Серия А Италия. 13 тур
30 ноября 14:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 2
Интер
Матч окончен
Мейстер   Буффон
90’
Нзола   Морео
90’
88’
Мартинес   Карлос Аугусто
83’
  Мартинес
Альбиоль   Перейра де Соуза
80’
Ангори   Трамони
71’
Пиччинини   Лерис
71’
69’
  Мартинес
68’
Ачерби   Биссек
67’
Луис Энрике   Диуф
67’
М. Тюрам   Эспозито
Альбиоль
61’
46’
Сучич   Зелиньски
2тайм
Перерыв
35’
Ачерби
Караччоло
26’
Пиза
Скуффет, Канестрелли, Альбиоль, Караччоло, Ангори, Марин, Эбишер, Пиччинини, Туре, Нзола, Мейстер
Запасные: Вукович, Коппола, Лерис, Бонфанти, Калабрези, Хойхольт, Мауччи, Буффон, Brando Bettazzi, Морео, Трамони, Перейра де Соуза, Николас
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: Мхитарян, Зелиньски, Жозеп Мартинес, Биссек, Кокки, де Врей, Фраттези, Yvan Ezekiel Kouadio Maye, Диуф, Эспозито, Тахо, Карлос Аугусто
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25369 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
онлайны
logoПиза
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoКристиан Киву
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
15 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
45 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
45 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
45 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
46 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
3 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
15 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
30 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
42 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
45 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
50 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35