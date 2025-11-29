  • Спортс
  • Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова
Фото
83

Винисиус и инфлюенсер Фонсека отметили месяц новых отношений – игрок подарил девушке огромный букет красных роз. Вингер «Реала» и Вирджиния расходились и сошлись снова

Винисиус и инфлюенсер Вирджиния Фонсека отметили месяц новых отношений.

Винисиус Жуниор и инфлюенсер Вирджиния Фонсека отметили месяц с возобновления отношений.

Напомним, в начале октября стало известно о расставании вингера «Реала» с Фонсекой – в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс. Футболист извинился: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему второй шанс, и пара снова сошлась.

По случаю даты футболист выложил фотографию с Вирджинией, сделанную в ресторане.

Фото: instagram.com/stories/vinijr

Девушка, в свою очередь, поделилась в соцсетях фото большого букета красных роз, подаренного бразильцем. В записке к цветам игрок написал: «Вот и первый месяц из многих грядущих! Надеюсь, ты счастлива, как и я! Люблю тебя и скучаю!»

«Сегодня я проснулась, избалованная любовью!!! Первый месяц из многих грядущих, дай Бог! Люблю тебя, Винисиус», – подписала фотографии Фонсека.

Фото: instagram.com/virginia

Винисиус ухаживает за суперзвездой португалоговорящих соцсетей. Знакомьтесь, Вирджиния Фонсека!

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
