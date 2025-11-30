«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.У Гакпо 1+1, Исак забил победный гол, Пакета получил две желтые – за споры с судьей

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм».

«Ливерпуль » в гостях обыграл «Вест Хэм » (2:0) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Лондон».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 60-й минуте форвард гостей Александер Исак открыл счет с паса Коди Гакпо . На 92-й Гакпо забил сам.

На 83-й минуте полузащитник хозяев Лукас Пакета получил первую желтую карточку за споры после фола партнера, бразилец продолжил выражать несогласие с арбитром Дарреном Инглэндом и получил вторую желтую.

