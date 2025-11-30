Матч окончен
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.У Гакпо 1+1, Исак забил победный гол, Пакета получил две желтые – за споры с судьей
«Ливерпуль» победил «Вест Хэм».
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:0) в 13-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Лондон».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 60-й минуте форвард гостей Александер Исак открыл счет с паса Коди Гакпо. На 92-й Гакпо забил сам.
На 83-й минуте полузащитник хозяев Лукас Пакета получил первую желтую карточку за споры после фола партнера, бразилец продолжил выражать несогласие с арбитром Дарреном Инглэндом и получил вторую желтую.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 14:05, Стадион Лондон
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
