  • «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.У Гакпо 1+1, Исак забил победный гол, Пакета получил две желтые – за споры с судьей
27

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» – 2:0.У Гакпо 1+1, Исак забил победный гол, Пакета получил две желтые – за споры с судьей

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм».

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:0) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Лондон».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 60-й минуте форвард гостей Александер Исак открыл счет с паса Коди Гакпо. На 92-й Гакпо забил сам.

На 83-й минуте полузащитник хозяев Лукас Пакета получил первую желтую карточку за споры после фола партнера, бразилец продолжил выражать несогласие с арбитром Дарреном Инглэндом и получил вторую желтую.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 14:05, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
0 - 2
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+2’
  Гакпо
Поттс   Соучек
88’
85’
Керкез   Робертсон
Лукас Пакета
84’
Лукас Пакета
83’
Уилсон   Фюллькруг
78’
75’
Виртц   Джонс
Магасса   Гильерме
68’
68’
Исак   Экитике
Магасса
66’
60’
  Исак
2тайм
Перерыв
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Лукас Пакета, Боуэн, Уилсон
Запасные: Уокер-Питерс, Ирвинг, Хермансен, Килмен, Соучек, Игор Жулио, Гидо Родригес, Фюллькруг, Гильерме
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Мамардашвили, Робертсон, Джонс, Экитике, Кьеза, Нгумоа, Эндо, Ньони, Салах
