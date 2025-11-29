«Монако» обыграл «ПСЖ» – 1:0. Минамино забил с паса Головина, Керера удалили на 80-й

«ПСЖ» проиграл «Монако».

«ПСЖ » в гостях уступил «Монако » (0:1) в 14-м туре Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Луи II».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Такуми Минамино забил на 68-й минуте с паса Александра Головина. Тило Керер получил прямую красную на 80-й.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции