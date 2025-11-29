Матч окончен
«Монако» обыграл «ПСЖ» – 1:0. Минамино забил с паса Головина, Керера удалили на 80-й
Матч проходил на стадионе «Луи II».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Такуми Минамино забил на 68-й минуте с паса Александра Головина. Тило Керер получил прямую красную на 80-й.
Лига 1 Франция. 14 тур
29 ноября 16:00, Луи II
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
