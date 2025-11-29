Матч окончен
«Барселона» обыграла «Алавес» – 3:1. Ольмо сделал дубль, у Ямаля гол и ассист
«Барселона» обыграла «Алавес» (3:1) в 14-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».
Пабло Ибаньес Лумбрерас забил уже на первой минуте. Ламин Ямаль сравнял на 8-й. На 26-й забил Дани Ольмо, а на 93-й он оформил дубль – с паса Ямаля.
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 15:15, Камп Ноу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
