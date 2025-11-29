«Барселона» обыграла «Алавес» – 3:1. Ольмо сделал дубль, у Ямаля гол и ассист

«Барселона» победила «Алавес».

«Барселона » обыграла «Алавес » (3:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Пабло Ибаньес Лумбрерас забил уже на первой минуте. Ламин Ямаль сравнял на 8-й. На 26-й забил Дани Ольмо, а на 93-й он оформил дубль – с паса Ямаля.

