НБА. 35 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» справиться с «Клипперс», бросок Паскаля Сиакама на последних секундах принес «Индиане» победу на «Чикаго» и другие результаты
30 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Миннесота» справилась с «Бостоном» благодаря 39 очкам (12 из 24 с игры, 5 из 11 из-за дуги, 10 из 11 с линии) Энтони Эдвардса.
Паскаль Сиакам принес «Индиане» победу над «Чикаго» средним броском из-под двойной опеки за 0,1 секунды до конца.
«Клипперс» дома уступили «Далласу», новичок «Мэверикс» Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги с 35 очками (13 из 22 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 9 из 11 штрафных) в матче НБА.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
