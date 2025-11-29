⚡️ Лыжи. Кубок России. Митрошин выиграл коньковый спринт, Горбунов – 2-й, Терентьев – 3-й
Егор Митрошин одержал победу в коньковом спринте на Кубке России.
29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошел мужской спринт свободным стилем. Победу одержал Егор Митрошин.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Егор Митрошин – 2.53,20
2. Иван Горбунов – 0,33
3. Александр Терентьев – 0,83
4. Сергей Ардашев – 1,05
5. Никита Родионов – 1,33
6. Сергей Забалуев – 5,87
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости