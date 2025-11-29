⚡️ Лыжи. Кубок России. Митрошин выиграл коньковый спринт, Горбунов – 2-й, Терентьев – 3-й

Егор Митрошин одержал победу в коньковом спринте на Кубке России.

29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошел мужской спринт свободным стилем. Победу одержал Егор Митрошин.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Егор Митрошин – 2.53,20

2. Иван Горбунов – 0,33

3. Александр Терентьев – 0,83

4. Сергей Ардашев – 1,05

5. Никита Родионов – 1,33

6. Сергей Забалуев – 5,87

