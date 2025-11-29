ЭСК поддержала решения Карасева – не давать пенальти за стыки Дивеева с Зобниным, Максименко с Круговым и засчитать гол после контакта Дмитриева с Акинфеевым в игре «Спартак» – ЦСКА

ЭСК согласилась со всеми решениями арбитра Карасева в матче «Спартака» и ЦСКА.

Судейские решения в матче «Спартака» и ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ были рассмотрены на последнем заседании ЭСК РФС.

Встречу чемпионата России обслуживала судейская бригада под руководством Сергей Карасева . За ВАР отвечал Кирилл Левников .

«1. Момент по обращению ПФК ЦСКА. Время по таймеру: 5-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.

Мотивировка: Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.

Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил свое атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот.

В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарем и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым.

2. Момент по обращению ПФК ЦСКА. Время по таймеру: 43-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи засчитать взятие ворот ЦСКА.

Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот ЦСКА. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва». Время по таймеру: 61-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи отменить назначенный пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра.

Решение комиссии: судья правильно отменил пенальти, назначенный в ворота ЦСКА, после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака » Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешел во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы ее в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти», – говорится в сообщении ЭСК.