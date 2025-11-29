  • Спортс
  • ЭСК поддержала решения Карасева – не давать пенальти за стыки Дивеева с Зобниным, Максименко с Круговым и засчитать гол после контакта Дмитриева с Акинфеевым в игре «Спартак» – ЦСКА
ЭСК поддержала решения Карасева – не давать пенальти за стыки Дивеева с Зобниным, Максименко с Круговым и засчитать гол после контакта Дмитриева с Акинфеевым в игре «Спартак» – ЦСКА

ЭСК согласилась со всеми решениями арбитра Карасева в матче «Спартака» и ЦСКА.

Судейские решения в матче «Спартака» и ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ были рассмотрены на последнем заседании ЭСК РФС.

Встречу чемпионата России обслуживала судейская бригада под руководством Сергей Карасева. За ВАР отвечал Кирилл Левников.

«1. Момент по обращению ПФК ЦСКА. Время по таймеру: 5-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.

Мотивировка: Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.

Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил свое атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот.

В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарем и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым.

2. Момент по обращению ПФК ЦСКАВремя по таймеру: 43-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи засчитать взятие ворот ЦСКА. 

Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот ЦСКА. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва». Время по таймеру: 61-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи отменить назначенный пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра.

Решение комиссии: судья правильно отменил пенальти, назначенный в ворота ЦСКА, после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешел во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы ее в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти», – говорится в сообщении ЭСК.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25325 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
