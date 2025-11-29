Матч окончен
«Акрон» уступил «Пари НН» – 1:2. Боселли с пенальти забил победный, у Дзюбы тоже гол
«Акрон» дома проиграл «Пари НН».
«Акрон» на своем поле уступил «Пари НН» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене» при сильном тумане.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 15-й минуте счет открыл полузащитник гостей Даниил Лесовой. На 33-й Хуан Мануэль Боселли реализовал пенальти.
На 57-й форвард хозяев Артем Дзюба отыграл один мяч – рекордный, 245-й в карьере.
«Акрон» имеет 21 очко и сейчас занимает 8-е место в таблице. «Пари НН» набрал 11 балов и идет 15-м.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 11:00, Самара Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
