«Акрон» уступил «Пари НН» – 1:2. Боселли с пенальти забил победный, у Дзюбы тоже гол

«Акрон» дома проиграл «Пари НН».

«Акрон » на своем поле уступил «Пари НН » (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене» при сильном тумане .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 15-й минуте счет открыл полузащитник гостей Даниил Лесовой . На 33-й Хуан Мануэль Боселли реализовал пенальти.

На 57-й форвард хозяев Артем Дзюба отыграл один мяч – рекордный, 245-й в карьере .

«Акрон » имеет 21 очко и сейчас занимает 8-е место в таблице. «Пари НН » набрал 11 балов и идет 15-м.

