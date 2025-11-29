ЦСКА обыграл «Оренбург» дома – 2:0. Хотулев забил в свои ворота, Мусаев – в чужие

ЦСКА победил «Оренбург».

ЦСКА обыграл «Оренбург » (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 55-й минуте защитник гостей Данила Хотулев отправил мяч в свои ворота. Тамерлан Мусаев забил на 84-й.

