Матч окончен
ЦСКА обыграл «Оренбург» дома – 2:0. Хотулев забил в свои ворота, Мусаев – в чужие
ЦСКА победил «Оренбург».
ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «ВЭБ Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 55-й минуте защитник гостей Данила Хотулев отправил мяч в свои ворота. Тамерлан Мусаев забил на 84-й.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 13:30, ВЭБ Арена
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
