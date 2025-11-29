Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил своего напарника и лидера чемпионата Ландо Норриса. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который также сохраняет шансы на титул, будет стартовать третьим.
Лусаил Интернэшнл, Лусаил
29 ноября 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.19,387
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,108
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,264
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,275
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,459
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,727
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,900
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,031
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,090
10. Шарль Леклер («Феррари») +1,174
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
13. Оливер Бермэн («Хаас»)
14. Габриэл Бортолето («Заубер»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Ред Булл»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Франко Колапинто («Альпин»)
Результаты трех сегментов: