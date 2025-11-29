Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри выиграл квалификацию к предпоследней гонке сезона-2025 «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил своего напарника и лидера чемпионата Ландо Норриса. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который также сохраняет шансы на титул, будет стартовать третьим.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Лусаил

29 ноября 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.19,387

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,108

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,264

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,275

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,459

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,727

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,900

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,031

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,090

10. Шарль Леклер («Феррари») +1,174

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Ред Булл»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

Результаты трех сегментов: