  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
338

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри выиграл квалификацию к предпоследней гонке сезона-2025 «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил своего напарника и лидера чемпионата Ландо Норриса. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который также сохраняет шансы на титул, будет стартовать третьим.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Лусаил

29 ноября 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.19,387

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,108

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,264

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,275

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,459

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,727

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,900

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,031

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,090

10. Шарль Леклер («Феррари») +1,174

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Ред Булл»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoЭстебан Окон
logoФормула-1
logoМакларен
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoРейсинг Буллз
logoГран-при Катара
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛиам Лоусон
logoКарлос Сайнс
logoИзак Аджар
logoФернандо Алонсо
logoОливер Бермэн
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoРед Булл
logoАлександр Албон
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoХаас
logoГабриэл Бортолето
результаты
logoАльпин
logoЮки Цунода
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoНико Хюлькенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»
57 минут назад
Лоран Мекьес: «В свой первый сезон Аджар продемонстрировал очень высокую скорость – это главный критерий в «Ф-1»
сегодня, 17:21
Арвид Линдблад о переходе в «Рейсинг Буллз»: «Горжусь тем, что сумел сделать этот шаг»
сегодня, 16:26
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 22 пилота из 22
сегодня, 16:05
Изак Аджар: «Чувствую, что готов к переходу в «Ред Булл» – и рад, что в команде считают так же»
сегодня, 15:50
«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально объявили состав пилотов на 2026-й год – Цунода потеряет место в «Ф-1»
сегодня, 15:19
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 4 команды из 11
сегодня, 14:27
«Альпин» покажет болид 2026 года 23 января
сегодня, 14:17
Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»
сегодня, 14:10
Кроуфорд и Шилдс выступят за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото