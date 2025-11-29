  • Спортс
  • ❄️ Кубок России. Смольский победил в спринте, Поварницын – 2-й, Бабиков – 3-й, Серохвостов – 4-й, Латыпов – 7-й
61

❄️ Кубок России. Смольский победил в спринте, Поварницын – 2-й, Бабиков – 3-й, Серохвостов – 4-й, Латыпов – 7-й

Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке России по биатлону.

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

1-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины

Спринт

1. Антон Смольский (Беларусь) – 26.55,6 (0)

2. Александр Поварницын – 2,8 (0)

3. Антон Бабиков – 23,9 (0)

4. Евгений Сидоров – 25,4 (1)

4. Даниил Серохвостов – 25,4 (1)

6. Кирилл Бажин – 36,5 (1)

7. Эдуард Латыпов – 53,9 (3)

8. Дмитрий Евменов – 54,4 (2)

9. Александр Корнев – 58,4 (3)

10. Алексей Вагин – 1.02,2 (2)

11. Михаил Бурундуков – 1.05,2 (1)

12. Александр Логинов – 1.05,9 (3)...

22. Карим Халили – 1.29,2 (2)

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
