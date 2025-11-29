❄️ Кубок России. Смольский победил в спринте, Поварницын – 2-й, Бабиков – 3-й, Серохвостов – 4-й, Латыпов – 7-й
Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке России по биатлону.
Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
1-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Спринт
1. Антон Смольский (Беларусь) – 26.55,6 (0)
2. Александр Поварницын – 2,8 (0)
3. Антон Бабиков – 23,9 (0)
4. Евгений Сидоров – 25,4 (1)
4. Даниил Серохвостов – 25,4 (1)
6. Кирилл Бажин – 36,5 (1)
7. Эдуард Латыпов – 53,9 (3)
8. Дмитрий Евменов – 54,4 (2)
9. Александр Корнев – 58,4 (3)
10. Алексей Вагин – 1.02,2 (2)
11. Михаил Бурундуков – 1.05,2 (1)
12. Александр Логинов – 1.05,9 (3)...
22. Карим Халили – 1.29,2 (2)
