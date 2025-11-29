Большунова дисквалифицировали с гонки на Кубке России после толчка Бакурова

Большунова дисквалифицировали с гонки на Кубке России после толчка соперника.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дисквалифицирован с гонки на этапе Кубка России в Кировске после того, как толкнул после финиша Александра Бакурова.

Бакуров и Большунов столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая