Большунова дисквалифицировали с гонки на Кубке России после толчка Бакурова
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов дисквалифицирован с гонки на этапе Кубка России в Кировске после того, как толкнул после финиша Александра Бакурова.
Бакуров и Большунов столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.
Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФЛГР
