Паскаль Сиакам исполнил решающий бросок за 0,1 секунды до сирены. «Индиана» одержала 4-ю победу в сезоне
Бросок Паскаля Сиакама принес финалистам НБА 4-ю победу в сезоне.
Бигмен «Индианы» Паскаль Сиакам стал автором победного броска за 0,1 секунды до сирены в матче с «Чикаго» (103:101).
«Индиана» одержала 4-ю победу в 20 встречах сезона. На счету Сиакама 24 очка (11/23 с игры), 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 36 минут.
