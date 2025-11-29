СКА намерен обменять Голдобина – летом его подписали на три года. Форвард не играл за команду с 12 ноября

Николай Голдобин может покинуть СКА.

СКА рассматривает возможность обмена нападающего Николая Голдобина , сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард не играет за петербургскую команду с 12 ноября.

В этом сезоне Голдобин провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 15:01.

В августе хоккеист подписал контракт со СКА на три года после обмена из «Спартака».