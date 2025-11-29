  • Спортс
❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл классический спринт, Валнес – 2-й, Эвенсен – 3-й

Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

Норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.30,03

2. Эрик Валнес (Норвегия) – 1,21

3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2,28

4. Жюль Шаппаз (Франция) – 2,30

5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2,93

6. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 5,55

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

