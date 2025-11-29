❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл классический спринт, Валнес – 2-й, Эвенсен – 3-й
Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.
Норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Спринт, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.30,03
2. Эрик Валнес (Норвегия) – 1,21
3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2,28
4. Жюль Шаппаз (Франция) – 2,30
5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2,93
6. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 5,55
