❄️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл классический спринт, Валнес – 2-й, Эвенсен – 3-й

Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

Норвежец Йоханнес Клэбо победил в классическом спринте на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Мужчины Спринт, классический стиль 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.30,03 2. Эрик Валнес (Норвегия) – 1,21 3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2,28 4. Жюль Шаппаз (Франция) – 2,30 5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2,93 6. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 5,55 Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке