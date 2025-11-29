Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри начал заезд с поул-позиции и не упустил лидерство.
Вторым финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – лидер сезона Ландо Норрис. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поднялся с шестого места на четвертое.
Лусаил Интернэшнл, Лусаил
29 ноября 2025 года
Спринт
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 19 кругов
2. Джордж Расселл («Мерседес») +4,951
3. Ландо Норрис («Макларен») +6,279
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9,054
5. Юки Цунода («Ред Булл») +19,327
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21,391
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24,556
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27,333
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +28,206
10. Алекс Албон («Уильямс») +28,925
11. Габриэл Бортолето («Заубер») +32,966
12. Оливер Бермэн («Хаас») +34,529
13. Шарль Леклер («Феррари») +35,182
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36,916
15. Эстебан Окон («Хаас») +38,838
16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +39,638
17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46,171
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.09,534
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,960
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.20,804
