  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й
161

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Пиастри выиграл последний спринт сезона-2025 «Ф-1».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри начал заезд с поул-позиции и не упустил лидерство.

Вторым финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – лидер сезона Ландо Норрис. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поднялся с шестого места на четвертое.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Лусаил

29 ноября 2025 года

Спринт

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 19 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4,951

3. Ландо Норрис («Макларен») +6,279

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9,054

5. Юки Цунода («Ред Булл») +19,327

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21,391

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24,556

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27,333

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +28,206

10. Алекс Албон («Уильямс») +28,925

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +32,966

12. Оливер Бермэн («Хаас») +34,529

13. Шарль Леклер («Феррари») +35,182

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36,916

15. Эстебан Окон («Хаас») +38,838

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +39,638

17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46,171

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.09,534

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,960

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.20,804

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
logoЗаубер
logoАльпин
logoЛандо Норрис
logoХаас
logoРейсинг Буллз
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoПьер Гасли
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЭстебан Окон
logoЛиам Лоусон
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoФеррари
logoГран-при Катара
logoНико Хюлькенберг
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
результаты
logoГабриэл Бортолето
logoИзак Аджар
logoФранко Колапинто
logoЛанс Стролл
logoАстон Мартин
logoОливер Бермэн
logoЮки Цунода
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»
сегодня, 18:27
Лоран Мекьес: «В свой первый сезон Аджар продемонстрировал очень высокую скорость – это главный критерий в «Ф-1»
сегодня, 17:21
Арвид Линдблад о переходе в «Рейсинг Буллз»: «Горжусь тем, что сумел сделать этот шаг»
сегодня, 16:26
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 22 пилота из 22
сегодня, 16:05
Изак Аджар: «Чувствую, что готов к переходу в «Ред Булл» – и рад, что в команде считают так же»
сегодня, 15:50
«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально объявили состав пилотов на 2026-й год – Цунода потеряет место в «Ф-1»
сегодня, 15:19
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 4 команды из 11
сегодня, 14:27
«Альпин» покажет болид 2026 года 23 января
сегодня, 14:17
Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»
сегодня, 14:10
Кроуфорд и Шилдс выступят за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото