Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Пиастри выиграл последний спринт сезона-2025 «Ф-1».

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри начал заезд с поул-позиции и не упустил лидерство.

Вторым финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – лидер сезона Ландо Норрис. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поднялся с шестого места на четвертое.

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Лусаил

29 ноября 2025 года

Спринт

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 19 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4,951

3. Ландо Норрис («Макларен») +6,279

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +9,054

5. Юки Цунода («Ред Булл») +19,327

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +21,391

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +24,556

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +27,333

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +28,206

10. Алекс Албон («Уильямс») +28,925

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +32,966

12. Оливер Бермэн («Хаас») +34,529

13. Шарль Леклер («Феррари») +35,182

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +36,916

15. Эстебан Окон («Хаас») +38,838

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +39,638

17. Льюис Хэмилтон («Феррари») +46,171

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.09,534

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,960

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.20,804

