Коростелев о Большунове: «И вот это гордость страны?»

Коростелев отреагировал на поведение Большунова на Кубке России в Кировске.

Лыжник Савелий Коростелев отреагировал на поступок Александра Большунова, который толкнул после гонки соперника.

В 1/2 финала спринта свободным стилем на Кубке России в Кировске Александр Бакуров столкнулся с Александром Большуновым – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров упал, позднее он заметно хромал.

Коростелев опубликовал в телеграм-канале видео инцидента из эфира «Матч ТВ».

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев.