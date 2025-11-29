Матч окончен
«Бавария» вырвала победу у «Санкт-Паули» – 3:1. Диас забил на 93-й и ассистировал Геррейру, у Джексона гол на 96-й
«Бавария» обыграла «Санкт-Паули».
«Бавария» победила «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий гостей Андреа Унтонджи Рафаэл Геррейру сравнял на 44-й с паса Луиса Диаса. На 93-й Диас забил сам. Николас Джексон забил на 96-й.
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 14:30, Альянц Арена
Завершен
3 - 1
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости