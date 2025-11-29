⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я
Анастасия Фалеева победила в коньковом спринте на Кубке России.
29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала Анастасия Фалеева.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Анастасия Фалеева – 3.26,04
2. Евгения Крупицкая – 1,24
3. Татьяна Сорина – 1,55
4. Алена Баранова – 1,77
5. Арина Рощина – 2,39
6. Дарья Непряева – 42,42
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
