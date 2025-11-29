⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я

Анастасия Фалеева победила в коньковом спринте на Кубке России.

29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала Анастасия Фалеева.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Анастасия Фалеева – 3.26,04

2. Евгения Крупицкая – 1,24

3. Татьяна Сорина – 1,55

4. Алена Баранова – 1,77

5. Арина Рощина – 2,39

6. Дарья Непряева – 42,42

