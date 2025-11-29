  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я
20

⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я

Анастасия Фалеева победила в коньковом спринте на Кубке России.

29 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала Анастасия Фалеева.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Анастасия Фалеева – 3.26,04

2. Евгения Крупицкая – 1,24

3. Татьяна Сорина – 1,55

4. Алена Баранова – 1,77

5. Арина Рощина – 2,39

6. Дарья Непряева – 42,42

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Екатерина Кипяткова
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Арина Перевозчикова
Олеся Ляшенко
Милена Габушева
Карина Гончарова
logoАлиса Жамбалова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Ольга Сергеева
logoсборная Беларуси жен
logoЕлизавета Еремеева
Диана Соболева
Руслана Дьякова
результаты
Анна Королева
Екатерина Шибекина
logoХристина Мацокина
logoЕкатерина Никитина
logoКубок России
Екатерина Мегедь
Екатерина Евтягина
Екатерина Булычева
logoДарья Канева
logoАлена Баранова
Арина Рощина
logoАрина Кусургашева
logoЕвгения Крупицкая
Алеся Рушенцева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
logoАрина Каличева
Анна Мачехина
logoЕлизавета Маслакова
Анастасия Кириллова
logoЮлия Ступак (Белорукова)
спринт (жен)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась
27 ноября, 09:33
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я
23 ноября, 08:15
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева выиграла классический спринт, Баранова – 2-я, Сергеева – 3-я
21 ноября, 12:21Видео
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
1 минуту назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
8 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
43 минуты назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05