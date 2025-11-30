«Зенит» одолел «Рубин» – 1:0. Нино забил на 69-й после скидки Соболева

«Зенит» обыграл «Рубин».

«Зенит » дома победил «Рубин » (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 69-й минуте победный гол забил защитник хозяев Нино – бразилец после розыгрыша углового ногой отправил мяч под перекладину. Скидку ему сделал Александр Соболев , но мяч попал в соперника, поэтому форварду не записали ассист.

