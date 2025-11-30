Матч окончен
«Зенит» одолел «Рубин» – 1:0. Нино забил на 69-й после скидки Соболева
«Зенит» обыграл «Рубин».
«Зенит» дома победил «Рубин» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Газпром Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 69-й минуте победный гол забил защитник хозяев Нино – бразилец после розыгрыша углового ногой отправил мяч под перекладину. Скидку ему сделал Александр Соболев, но мяч попал в соперника, поэтому форварду не записали ассист.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 16:00, Газпром Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
