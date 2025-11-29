«Балтика» трижды подряд всухую обыграла «Спартак»

«Балтика» обыграла «Спартак» в третий раз подряд.

«Балтика » не проигрывает «Спартаку» больше двух лет.

Команда Андрея Талалаева сегодня одолела красно-белых в 17-м туре Мир РПЛ – 1:0. Калининградцы играли в меньшинстве со второй половины 1-го тайма.

В мае 2024-го «Балтика» победила «Спартак » в FONBET Кубке России со счетом 1:0, в июле 2025-го – в чемпионате со счетом 3:0. Таким образом, у нее три сухие победы подряд.