Технический делегат ФЛГР: «На сегодняшнюю гонку Большунов получил дисквалификацию. Завтра он может побежать совершенно спокойно»

Александр Большунов получил дисквалификацию только на одну гонку.

Технический делегат соревнований Кубка России в Кировске Владимир Озеров сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получил дисквалификацию только на сегодняшнюю гонку, в соответствии с регламентом.

Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила , что у лыжника сильный ушиб мягких тканей.

«В инциденте с участием Александра Большунова и Александра Бакурова было принято решение дисквалифицировать Большунова. Было нарушено несколько пунктов правил: неуважительное отношение к соперникам, неспортивное поведение.

На сегодняшнюю гонку он получил дисквалификацию, с завтрашнего дня он может побежать совершенно спокойно. Данное решение было принято в соответствии с пунктами регламента», – сказал Озеров.

В воскресенье, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка России пройдет мужская классическая «разделка» на 15 км.

