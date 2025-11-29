Мусаев забил «Оренбургу» – это первый гол в РПЛ с августа для него и других форвардов ЦСКА

За ЦСКА впервые с августа забил нападающий.

Тамерлан Мусаев отличился в матче с «Оренбургом » (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Нападающий ЦСКА забил в чемпионате впервые с 9 августа (5:1 с «Рубином»).

До сегодняшнего дня тот гол Мусаева оставался последним для нападающих армейцев в РПЛ .