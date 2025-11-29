Мусаев забил «Оренбургу» – это первый гол в РПЛ с августа для него и других форвардов ЦСКА
За ЦСКА впервые с августа забил нападающий.
Тамерлан Мусаев отличился в матче с «Оренбургом» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Нападающий ЦСКА забил в чемпионате впервые с 9 августа (5:1 с «Рубином»).
До сегодняшнего дня тот гол Мусаева оставался последним для нападающих армейцев в РПЛ.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости