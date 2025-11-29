  • Спортс
  Роднина про Fan ID: «Ничего страшного нет, чтобы появился в других видах спорта. Чего наш народ так возмутился? Не знаю решений Дегтярева, которые нанесли бы ущерб»
Роднина про Fan ID: «Ничего страшного нет, чтобы появился в других видах спорта. Чего наш народ так возмутился? Не знаю решений Дегтярева, которые нанесли бы ущерб»

Ирина Роднина о Fan ID: чего наш народ так возмутился?.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила возможность распространения Fan ID на другие виды спорта, кроме футбола.

– Как вы оцените возможное расширение системы Fan ID на другие виды спорта?

– Эта идея Дегтярева наверняка чем-то обоснована. Пока он ничего плохого не предлагал. Я не знаю какие-либо решения Дегтярева, которые нанесли бы ущерб.

А чего вас так раздражает паспорт болельщика? На футболе – одни болельщики, в других видах спорта – другие. Не думаю, что на фигурное катание и футбол ходит один и тот же болельщик. На хоккей и фигурное катание – еще возможно.

Мне кажется, ничего страшного нет в том, чтобы Fan ID появился и в других видах спорта. Паспорт болельщика есть везде на крупных турнирах, на Олимпийских играх. Я не понимаю, чего это наш народ так возмутился? А вы, журналисты, помогли раскрутить эту тему.

Нужно дождаться перехода от слов к делу. У нас же в стране далеко не все стадионы оборудованы соответствующими современными системами.

Просто в футболе больше всего было проблем, поэтому там и ввели Fan ID на постоянной основе, – сказала Ирина Роднина.

