Роднина про Fan ID: «Ничего страшного нет, чтобы появился в других видах спорта. Чего наш народ так возмутился? Не знаю решений Дегтярева, которые нанесли бы ущерб»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила возможность распространения Fan ID на другие виды спорта, кроме футбола.
– Как вы оцените возможное расширение системы Fan ID на другие виды спорта?
– Эта идея Дегтярева наверняка чем-то обоснована. Пока он ничего плохого не предлагал. Я не знаю какие-либо решения Дегтярева, которые нанесли бы ущерб.
А чего вас так раздражает паспорт болельщика? На футболе – одни болельщики, в других видах спорта – другие. Не думаю, что на фигурное катание и футбол ходит один и тот же болельщик. На хоккей и фигурное катание – еще возможно.
Мне кажется, ничего страшного нет в том, чтобы Fan ID появился и в других видах спорта. Паспорт болельщика есть везде на крупных турнирах, на Олимпийских играх. Я не понимаю, чего это наш народ так возмутился? А вы, журналисты, помогли раскрутить эту тему.
Нужно дождаться перехода от слов к делу. У нас же в стране далеко не все стадионы оборудованы соответствующими современными системами.
Просто в футболе больше всего было проблем, поэтому там и ввели Fan ID на постоянной основе, – сказала Ирина Роднина.