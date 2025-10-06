Победа ЦСКА над «Спартаком», крупное поражение «Барсы», Загитова и Медведева на вечере памяти Гришина, 1000 застрявших на Эвересте, триумф Расселла и «Макларена» и другие новости

1. ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:2. Красно-белые пропустили три гола к 20-й минуте – такого с ними в чемпионате еще не бывало . Второй мяч армейцы забили с пенальти, назначенного за фол Жедсона на Алеррандро на углу штрафной. После поражения в дерби «Спартак» отстал от лидирующего ЦСКА на 6 очков.

2. Также в Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Динамо» Махачкала (2:0), «Пари НН» уступил «Сочи» (1:2), а «Оренбург» проиграл «Ростову» (0:1) и уволил Владимира Слишковича.

3. «Барселона» потерпела разгромное поражение от «Севильи» в гостях в 8-м туре Ла Лиги – 1:4. В последний раз команда из Андалусии громила каталонцев в 2006 году , в чемпионате – в 2002-м . Команда Флика теперь отстает от «Реала» на два очка, а «Атлетико», сыгравший вничью с «Сельтой» (1:1), – на 8 .

4. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу в Сингапуре, Макс Ферстаппен финишировал вторым, Ландо Норрис – третьим, Оскар Пиастри – четвертым (и не захотел общаться с исполнительным директором своей же команды). При этом Кубок конструкторов досрочно завоевал «Макларен» – теперь у него 10 титулов. Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня, отметившись также резкими комментариями по поводу того, что Льюис Хэмилтон продолжил движение по трассе со сломанными тормозами.

5. В FONBET КХЛ «Сибирь» победила «Барыс» (1:0 Б), «Металлург» обыграл «Спартак» (6:2), «Салават» одержал победу в матче с «Сочи» (3:1), «Северсталь» проиграла ЦСКА (2:3), «Торпедо» уступило «Динамо» Москва (1:4).

6. В АПЛ «Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» (1:0) благодаря тому, что Эрлинг Холанд забил в 9-м матче подряд . Пеп Гвардиола одержал 250-ю победу в Премьер-лиге быстрее всех в истории и пообещал позвать на ужин всех легенд, которых обогнал.

7. На вечере памяти Александра Гришина Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие звезды выступили с показательными номерами.

8. Почти 1000 человек оказались в ловушке из-за погоды на восточном склоне Эвереста. Местные жители и спасатели пытаются расчистить снег, который заблокировал доступ к базовому лагерю, расположенному на высоте 4900 метров.

9. В Серии А «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), упустив возможность забить с пенальти. Благодаря этому «Наполи», обыграв «Дженоа» (2:1), вернулся на вершину таблицы , а на вторую строчку вышла победившая «Фиорентину» «Рома» (1:2).

10. В Лиге 1 «ПСЖ» не сумел обыграть «Лилль» из-за того, что брат Килиана Мбаппе Этан забил на 85-й минуте, – парижане потеряли очки в двух из трех последних туров. «Монако» разделил очки с «Ниццей» (2:2), а Ансу Фати сделал дубль.

11. Во втором полуфинальном матче чемпионата России по регби «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» (27:35), «Локомотив» победил «Металлург» (62:17).

12. Единая лига ВТБ . 50 очков Адамса и Картера на двоих помогли «Бетсити Парме» обыграть ЦСКА (83:80), «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН» (93:78).

13. Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России.

14. Российский райдер Никита Фоминов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по ВМХ-фристайлу.

Цитаты дня

Челестини о 3:2: «Спартак» – лучшая команда, с которой ЦСКА пока играл. Нам повезло с реализацией. С Круговым, Глебовым, Матеусом мы как ракета влетаем в пространство»

Сакич о 2:3 в дерби: «ЦСКА не обыграл нас тактически, все голы вылились из невынужденных ошибок «Спартака». Первые 15-20 минут на поле была лишь одна команда»

Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»

«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»

«До топовости Карпину не хватает титулов» . Писарев о тренере сборной России и «Динамо»

Перейре не интересен поединок против Аспиналла или Гана: «Я хочу супербой. Это должен быть Джонс на турнире в Белом доме»

«Винисиус обманул судью. Правила снова защищают обманщика, ВАР не может вмешаться при второй желтой» . Экс-арбитр Фернандес об удалении игрока «Вильярреала» Моуриньо

Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»

Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»