  • Победа ЦСКА над «Спартаком», крупное поражение «Барсы», Загитова и Медведева на вечере памяти Гришина, 1000 застрявших на Эвересте, триумф Расселла и «Макларена» и другие новости
1

1. ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:2. Красно-белые пропустили три гола к 20-й минуте – такого с ними в чемпионате еще не бывало. Второй мяч армейцы забили с пенальти, назначенного за фол Жедсона на Алеррандро на углу штрафной. После поражения в дерби «Спартак» отстал от лидирующего ЦСКА на 6 очков.

2. Также в Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Динамо» Махачкала (2:0), «Пари НН» уступил «Сочи» (1:2), а «Оренбург» проиграл «Ростову» (0:1) и уволил Владимира Слишковича.

3. «Барселона» потерпела разгромное поражение от «Севильи» в гостях в 8-м туре Ла Лиги – 1:4. В последний раз команда из Андалусии громила каталонцев в 2006 году, в чемпионате – в 2002-м. Команда Флика теперь отстает от «Реала» на два очка, а «Атлетико», сыгравший вничью с «Сельтой» (1:1), – на 8.

4. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу в Сингапуре, Макс Ферстаппен финишировал вторым, Ландо Норрис – третьим, Оскар Пиастри – четвертым (и не захотел общаться с исполнительным директором своей же команды). При этом Кубок конструкторов досрочно завоевал «Макларен» – теперь у него 10 титуловФернандо Алонсо был признан гонщиком дня, отметившись также резкими комментариями по поводу того, что Льюис Хэмилтон продолжил движение по трассе со сломанными тормозами.

5. В FONBET КХЛ «Сибирь» победила «Барыс» (1:0 Б), «Металлург» обыграл «Спартак» (6:2), «Салават» одержал победу в матче с «Сочи» (3:1), «Северсталь» проиграла ЦСКА (2:3), «Торпедо» уступило «Динамо» Москва (1:4).

6. В АПЛ «Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» (1:0) благодаря тому, что Эрлинг Холанд забил в 9-м матче подряд. Пеп Гвардиола одержал 250-ю победу в Премьер-лиге быстрее всех в истории и пообещал позвать на ужин всех легенд, которых обогнал.

7. На вечере памяти Александра Гришина Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие звезды выступили с показательными номерами.

8. Почти 1000 человек оказались в ловушке из-за погоды на восточном склоне Эвереста. Местные жители и спасатели пытаются расчистить снег, который заблокировал доступ к базовому лагерю, расположенному на высоте 4900 метров.

9. В Серии А «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), упустив возможность забить с пенальти. Благодаря этому «Наполи», обыграв «Дженоа» (2:1), вернулся на вершину таблицы, а на вторую строчку вышла победившая «Фиорентину» «Рома» (1:2).

10. В Лиге 1 «ПСЖ» не сумел обыграть «Лилль» из-за того, что брат Килиана Мбаппе Этан забил на 85-й минуте, – парижане потеряли очки в двух из трех последних туров. «Монако» разделил очки с «Ниццей» (2:2), а Ансу Фати сделал дубль.

11. Во втором полуфинальном матче чемпионата России по регби «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» (27:35), «Локомотив» победил «Металлург» (62:17).

12. Единая лига ВТБ. 50 очков Адамса и Картера на двоих помогли «Бетсити Парме» обыграть ЦСКА (83:80), «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН» (93:78).

13. Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России.

14. Российский райдер Никита Фоминов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по ВМХ-фристайлу.

Цитаты дня

Челестини о 3:2: «Спартак» – лучшая команда, с которой ЦСКА пока играл. Нам повезло с реализацией. С Круговым, Глебовым, Матеусом мы как ракета влетаем в пространство»

Сакич о 2:3 в дерби: «ЦСКА не обыграл нас тактически, все голы вылились из невынужденных ошибок «Спартака». Первые 15-20 минут на поле была лишь одна команда»

Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»

«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»

«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»

Перейре не интересен поединок против Аспиналла или Гана: «Я хочу супербой. Это должен быть Джонс на турнире в Белом доме»

«Винисиус обманул судью. Правила снова защищают обманщика, ВАР не может вмешаться при второй желтой». Экс-арбитр Фернандес об удалении игрока «Вильярреала» Моуриньо

Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»

Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»

Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»
643 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступила в гостях «Лос-Анджелесу»
25сегодня, 02:55
Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»
15сегодня, 02:24
Николаев о пенальти «Спартаку»: «Формально ВАР прав, но ни один повтор не убеждает, что касание было именно в штрафной. Чистяков потерял мяч из виду и не видел падение»
18сегодня, 02:09
В финале Fonbet Кубка России забивал британец. Вспомните его клуб?
вчера, 22:30Тесты и игры
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
34вчера, 22:09
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/12. У команды Симеоне всего три победы
30вчера, 21:22
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
12вчера, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
99вчера, 21:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой»
237вчера, 20:57
Ко всем новостям
Тренер «Ростова» Альба об 1:0: «Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло победить»
110 минут назад
Аспас повторил рекорд по матчам (533) за «Сельту», догнав Маноло
329 минут назад
Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»
857 минут назад
Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым – мы должны играть в Лиге чемпионов»
2сегодня, 03:10
«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом
3сегодня, 02:43
Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»
1сегодня, 01:52
Осинькин о 1-й победе «Сочи» в сезоне: «Для ребят это глоток свежего воздуха. Мы еще не цельная команда, но уже в другом физическом и эмоциональном состоянии»
1сегодня, 01:34
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, но «Атлетико» здорово отреагировал, приложив массу усилий»
5сегодня, 01:21
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
12вчера, 22:19
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
6вчера, 22:05