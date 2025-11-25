Журналист Миллар назвал «надувательством» решения, по которым Роналду получил право сыграть на ЧМ, а Месси – на КЧМ: «ФИФА выдумала правила. Молодцы»

Журналист The Athletic прокомментировал ситуацию с баном Криштиану Роналду.

Журналист The Athletic Колин Миллар прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, 40-летний футболист был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать Роналду на 3 матча, 2 из которых – условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 – он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).

Перед клубным чемпионатом мира ФИФА объявила , что «Интер Майами» Месси примет участие в турнире как победитель регулярки МЛС, хотя изначально такого не было в планах.

«ФИФА – молодцы: они выдумали правило, гарантирующее участие Криштиану Роналду на их чемпионате мира, после принятия правила, гарантирующего участие Лионеля Месси в их клубном чемпионате мира.

Вместо того, чтобы спорить, что из этого было более серьезным надувательством, почему бы нам не насладиться обоими надувательствами?» – написал Миллар.