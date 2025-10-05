Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»
Пеп Гвардиола прокомментировал свой новый рекорд.
Победа над «Брентфордом» (1:0) стала 250-й для испанского специалиста во главе «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. Гвардиола достиг этой отметки быстрее любого другого тренера в истории турнира – за 349 игр.
Пеп превзошел результат Алекса Фергюсона – возглавлявшему «Манчестер Юнайтед» шотландцу понадобилось 404 матча.
«Я приглашу их всех [тренеров, которых я опередил] на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании.
Я работаю 10 сезонов, 250 побед – это много. Я не знал [что побил рекорд], но это приятно», – сказал главный тренер «горожан».
Как вам дерби?7225 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости