Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»

Пеп Гвардиола прокомментировал свой новый рекорд.

Победа над «Брентфордом » (1:0) стала 250-й для испанского специалиста во главе «Манчестер Сити » в рамках АПЛ . Гвардиола достиг этой отметки быстрее любого другого тренера в истории турнира – за 349 игр.

Пеп превзошел результат Алекса Фергюсона – возглавлявшему «Манчестер Юнайтед» шотландцу понадобилось 404 матча.

«Я приглашу их всех [тренеров, которых я опередил] на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании.

Я работаю 10 сезонов, 250 побед – это много. Я не знал [что побил рекорд], но это приятно», – сказал главный тренер «горожан».