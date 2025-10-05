Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
5 октября в Казани прошел национальный полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа – это новое лучшее российское достижение.
Две недели назад Никитин также установил новый рекорд России на дистанции 10 км (27:40) в рамках Московского марафона.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Владимир Никитин – 59:51
Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) – 1:01:39
Андрей Сущеня – 1:04:52
21,1 км, женщины
Луиза Лега – 1:12:28
Алла Сидорова – 1:12:53
Дина Александрова – 1:13:17
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
