Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России

5 октября в Казани прошел национальный полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа – это новое лучшее российское достижение.

Две недели назад Никитин также установил новый рекорд России на дистанции 10 км (27:40) в рамках Московского марафона.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .