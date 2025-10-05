2

Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России

5 октября в Казани прошел национальный полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа – это новое лучшее российское достижение. 

Две недели назад Никитин также установил новый рекорд России на дистанции 10 км (27:40) в рамках Московского марафона. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Владимир Никитин – 59:51

  2. Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) – 1:01:39

  3. Андрей Сущеня – 1:04:52

21,1 км, женщины

  1. Луиза Лега – 1:12:28

  2. Алла Сидорова – 1:12:53

  3. Дина Александрова – 1:13:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

