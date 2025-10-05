«Оренбург» отправил Слишковича в отставку. У команды 4 поражения подряд в РПЛ и 14-е место
Владимир Слишкович уволен с поста главного тренера «Оренбурга».
«Оренбург» сегодня дома уступил «Ростову» (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ. В Премьер-лиге у команды теперь четыре поражения подряд и две ничьих, оренбуржцы занимают 14-е место в таблице.
«Владимир Слишкович покидает ФК «Оренбург».
Благодарим Владимира за вклад в развитие нашего клуба и желаем удачи!» – говорится в заявлении «Оренбурга».
Слишкович, ранее работавший в «Спартаке», стал главным тренером «Оренбурга» в октябре 2024 года. С ним команда провела 36 игр, одержала 8 побед, потерпела 21 поражение и 7 раз сыграла вничью.
