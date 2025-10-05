Перейре не интересен поединок против Аспиналла или Гана: «Я хочу супербой. Это должен быть Джонс на турнире в Белом доме»

Алекс Перейра хочет драться с Джоном Джонсом в Белом доме.

«Моя цель – тяжелый вес. Я хочу супербой. Это должен быть турнир в Белом доме. Джон Джонс. Это супербой», – сказал чемпион полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра победил Магомеда Анкалаева в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса UFC. В 2022-м Перейра выиграл пояс среднего дивизиона.

Том Аспиналл и Сирил Ган подерутся за пояс тяжелого веса 25 октября в главном событии UFC 321.

Турнир на территории Белого дома планируется в июле 2026-го. Экс-чемпион тяжелого дивизиона Джонс несколько раз заявлял о желании попасть в кард ивента, но президент UFC Дана Уайт не готов давать ему шанс.

